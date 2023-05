Reinaldo Rueda dijo que James Rodríguez "se hace daño y le hace daño a la Selección".

James Rodríguez ha sido tema de conversación nacional durante los últimos días. Sus declaraciones en una de las pocas entrevistas que entrega a los medios de comunicación han dado para que sea centro de atención.

Entre los temas más importantes de los que habló ante los micrófonos de RCN y Win Sports estuvo el de su continuidad en el fútbol, el futuro equipo en el que espera estar y obviamente de la selección Colombia.

Coincidencialmente, el extécnico del equipo nacional y que dirigió a James en las Eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022, Reinaldo Rueda, también estuvo en entrevista con el medio LineaDe4Tv. Allí el estratega habló de lo que fue su estadía en la 'Tricolor', de momentos cumbres de la campaña a la cita orbital que no ayudaron para ir a la misma y también mencionó a James, al que le dijo que hacía “daño”.

James en la conversación con los mencionados medios, había hablado de Rueda sin mencionarlo, diciendo que “con ninguno tuve problemas en la Selección Colombia. Después jugué con él (Rueda) cuatro o cinco partidos. Es con el que menos he jugado en la Selección. Con él no pasó absolutamente nada. Me parecía una persona súper buena gente. No era personal”.

Junto a esa primera intervención, el ‘10′ también recriminó que hubieran pasado tantos partidos sin haber anotado goles, razón final y definitiva para que Colombia no hubiera hecho parte de la Copa del Mundo en Qatar: “Hicimos las cosas mal. No puede ser que no metamos goles en siete partidos. Con tantos jugadores buenos que tenemos es para que metamos dos o tres goles por partido”.

Al corte de esas palabras del jugador, salió Reinaldo Rueda para explicar en su momento qué había sucedido. En especial se refirió a la Copa América de 2021, donde no convocó a James: “Lo que quise fue proteger la Selección y proteger a James. Como se lo dije a él: ‘Yo no quiero abusar de tí, yo no quiero a James para 2 o 3 partidos y que se lesione otra vez. Yo quiero un James para 10 partidos, para que juegue cinco años más con altísimo nivel’”.

Como un entrenador con experiencia, en la conversación también explicó las razones para sus consejos a James: “Miren que han pasado ya cuántos años y yo quise siempre que él hiciera una pausa, que se recuperara mentalmente, físicamente, que se recuperara de sus molestias, que hiciera un protocolo de rehabilitación completo porque él por nobleza, por su pasión, por ese amor a la camiseta siempre va a querer jugar, así este a medias de recuperarse”.

Aunque se mostró paternal en cierta medida con esas declaraciones, no dejó de enviar un dardo directo al volante que a hoy permanece sin equipo desde su salida de Grecia: “Se hace daño él y le hace daño a la Selección y al final perdemos todos”, dijo Rueda.

Aunque ahora el jugador cambió su testimonio, hacia enero del año en curso había dicho que sí había tenido un ligero inconveniente con Rueda: “Para las Eliminatorias yo no estuve en seis partidos. Con el entrenador tuve un roce, no fue nada grave, pero no estuve en seis partidos y en esos seis partidos hubiera podido hacer algo más, aunque es algo que no se sabe, es injusto pensar en eso sin haber estado. En los últimos cuatro partidos estuve y no hemos podido hacer las cosas bien”.

Para cerrar, la actualidad de James le da para saber a él mismo que tiene un panorama “complicado porque acabé contrato hace un mes con mi último club y hay muchachos que están compitiendo al máximo nivel y no sería justo que no los dejen jugar”, sin embargo, a futuro espera por aportar rumbo al Mundial 2026: “yo estoy mentalizado en las Eliminatorias”.