¡Renuncia a la vista! Se acabó la novela de Luis Rubiales tras su polémico beso en la Copa del Mundo.

La declaración de Jenni Hermoso pidiendo a través del sindicato Futpro "medidas ejemplares" contra el presidente y la falta del apoyo esperado en las territoriales antes de la Asamblea General Extraordinaria del viernes, han cambiado el paso de Luis Rubiales el jueves. Pese a que su idea no era dimitir, ha valorado que no le queda otra salida y lo comunicó durante la tarde a su equipo de confianza.

El Gobierno, además, había prometido "actuar" si no se producían acontecimientos, a través del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, asegurando que "las cosas no pueden quedar así". Palabras que había adelantado en EFE el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, advirtiendo que el Consejo Superior de Deportes (CSD) actuaría ante las denuncias recibidas para tomar medidas. También la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, expresó su condena en los últimos días en redes sociales.

Se esperaba que fuera un 'abrazo' del mundo del fútbol a Rubiales, pero a horas de su celebración, a la Rfef no le consta que puedan llegar al quórum, con la presencia de 70 de los 140 asambleistas convocados entre miembros natos, el propio presidente, el secretario general Andreu Camps y presidentes de las Federaciones de ámbito autonómico, once clubes profesionales de Primera división que no acudirán, nueve de Segunda más 29 clubes de categorías inferiores del fútbol español, trece futbolistas profesionales, 18 no profesionales, 11 árbitros, 16 entrenadores, 12 representantes del fútbol sala.