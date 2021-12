El Juzgado Cuarto de Familia de Cartagena ordenó una toma de muestras de ADN para definir la paternidad del futbolista cartagenero Roger Martínez sobre un niño de cinco años. La madre, María José Jiménez, llevaba dos meses esperando la prueba. Finalmente la muestra confirmó el Martínez es el padre biológico del menor.

“El Juzgado desde el mes de septiembre aún no ha fallado para definir la identidad del niño y sus apellidos. Esta situación ha perjudicado de cierta manera pues él tiene que adelantar sus estudios, esto nos tiene estancados. Le pedimos al juez que tome las medidas pertinentes para que esto se lleve a cabo.”, dijo María José Jiménez, madre del menor a Caracol Radio.

Hasta el momento, Jiménez alega que no ha recibido respuestas por parte de Martínez, y no ha podido comunicarse directamente con él, pues la tiene bloqueada de las redes sociales. La mujer ha intentado hacer conciliación con los abogados de Roger Martínez tras el resultado de Medicina Legal, pero no ha sido posible.

“Ellos dijeron en su momento a los medios que una vez la prueba se realizara iban a tratar de conciliar. Acá nadie está pidiendo nada exagerado, estamos pidiendo que se le vea igual que a los otros. Lo único que se la ha asignado al niño es el 50% del salario mínimo que son aproximadamente 450 mil pesos. Es una medida injusta porque ya conocemos sentencias judiciales de otros hijos del señor que reciben otras cantidades. El juez asume que Roger Martínez se gana un salario mínimo”, sostuvo en entrevista para 10 a.m. Hoy Por Hoy.

Hasta el momento el futbolista no se ha manifestado al respecto.