Se enfría la negociación entre Atlético Bucaramanga y Rafael Dudamel.

Atlético Bucaramanga se enfocó en contratar a Rafael Dudamel como su nuevo entrenador y, aunque las dos partes llevan alrededor de 20 días de conversaciones, aún no hay nada en concreto.

Desde la finalización de la temporada para el cuadro 'Leopardo', que no clasificó a los cuadrangulares semifinales, se viene hablando de la contratación del nuevo timonel y varios nombres sonaron en su momento, pero el que más fuerza tomó fue el del venezolano Rafael Dudamel.

Incluso, en su momento, Dudamel, explicó en diálogo con Arley Deportes, que "no podemos decir que soy el técnico del Bucaramanga, sí es cierto que hemos conversado con el presidente (Jaime Elías Quintero) en un par de ocasiones, nos reunimos, conversaciones muy serias, muy profundas, análisis de muchísimas cosas. Hay una frase muy clara que ellos me han dejado: "queremos hacer cosas diferentes", y es lo que me ha permitido abrirme a conversar con ellos".