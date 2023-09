Se prenden las alarmas en la selección Argentina alrededor de Lionel Messi

Existe preocupación por el estado físico de Lionel Messi en Argentina, luego de que el astro del balompié mundial, como muy pocas veces, pidiera salir del partido entre la selección 'gaucha' y Ecuador, que justamente ganó el equipo 'albiceleste' con un tiro libre de Messi.

El entrenador Lionel Scaloni confirmó que le realizarán los respectivos exámenes a Messi para ver si puede jugar contra Bolivia e, la próxima fecha.

El seleccionador argentino de fútbol, Lionel Scaloni, confirmó que el capitán albiceleste, Lionel Messi, le pidió el cambio en las postrimerías del segundo tiempo y que será sometido a estudios este viernes para saber si sufre algún tipo de lesión.

"Me pidió el cambio él. Si no, no lo saco. Es evidente. Después evaluaremos a ver qué tiene, pero pidió el cambio", afirmó el técnico argentino en la conferencia de prensa posterior al encuentro que la Albiceleste ganó por 1-0 a Ecuador en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.

Sobre si está en duda su participación para el duelo contra Bolivia, correspondiente a la segunda jornada de las Eliminatorias, Scaloni respondió que "le harán estudios" y que si estos son favorables "jugará" en La Paz.

"Si no está bien, ya veremos qué hacemos. Ya veremos. Es todo muy reciente", comentó.