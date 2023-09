Siguen las malas noticias para Juan Guillermo Cuadrado.

Juan Guillermo Cuadrado llegó hace poco al Inter, procedente de la Juventus de Turín; de igual forma, estuvo presente en la última fecha Fifa con la selección Colombia, sin embargo, no pudo disputar la mayor parte de los minutos.

En las últimas horas se confirmó que el carrilero del Inter de Milan no viajará a San Sebastián para el duelo de Liga de Campeones ante la Real Sociedad, que está previsto para disputarse el próximo miércoles, 20 de septiembre, a las 2:00 p.m. (hora de Colombia), pues según el equipo italiano, el jugador presenta una inflamación del tendón en su rodilla izquierda.

Este martes, además, no se entrenó junto al resto de sus compañeros y realizó trabajo específico para poder estar disponible en el duelo de este fin de semana ante el Empoli.

En la actualidad, Juan Guillermo Cuadrado no la pasa del todo bien, porque no es titular en el Inter de Milán, de hecho no actuó en la victoria de su equipo ante el Milan, en la Liga italiana, donde los Nerazzurri se impusieron 5-1.

En su reciente paso por la selección Colombia, el experimentado jugador disputó 45 minutos contra Venezuela, pero una lesión lo dejó en el banco ante Chile.

Ahora, a Juan Guillermo Cuadrado se le vio muy golpeado, por el fallecimiento de su abuelo, Miguel Ángel Bello.