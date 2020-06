Siguen llenando de elogios a Duván Zapata

Los goles de Duván Zapata, en el Atalanta de Bérgamo (Italia), no paran de recibir elogios por todo el mundo. El último en hablar bien del delantero colombiano es Leonardo Bonucci, defensor central italiano que juega en la Juventus de Turín.

Tras ser cuestionado, por el medio italiano La Gazzetta Dello Sport, por cuál era el delantero más difícil que ha tenido que marcar, Bonucci afirmó que “no te sorprendas si digo que es Duván Zapata. Es grande, alto, fuerte y rápido. Cuando lo enfrento, siempre tengo un pensamiento más en mi mente. Los grandes jugadores te lastiman en cuanto pierdes el foco o te desconcentras”.

Bonucci, quien lleva 15 años jugando en la Serie A de Italia y es todo un referente en la ‘Juve’, agregó que no la pasa muy bien cuando se tiene que medir al colombiano. “Siempre he dicho que Duván Zapata es mi ‘bestia negra’. Cuando vi que Zapata no estaba disponible para el partido lo celebré”, dijo respecto al duelo del pasado 23 de noviembre en donde no estuvo Zapata.

Por ahora, Zapata ha marcado 11 goles en la Serie A en 25 jornadas, cifra que podría aumentar en las 13 fechas que faltan por disputarse.

Cabe recordar que la Serie A regresará a competencia el próximo 20 de junio, tras la suspensión por la pandemia de COVID-19.