Sorpresiva noticia del argentino Lionel Messi y el Inter Miami

El argentino Lionel Messi trabajó con el grupo este viernes en la sesión de entrenamiento del Inter Miami, tras perderse los últimos cuatro partidos por lesión, y podría reaparecer este sábado en el partido liguero de su equipo contra el Cincinnati.

Messi se entrenó bajo las órdenes del técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, según se aprecia en unas fotos publicadas por el Inter Miami, y se espera que tenga minutos contra el Cincinnati.

El Inter Miami nunca ha ganado en los cuatro partidos en los que no contó con Messi. Perdió la final de la Copa US Open contra el Houston Dynamo y cayó 1-4 este miércoles en su visita al Chicago Fire, tras empatar contra el Orlando City y el New York City.

El equipo de Martino bajó a la penúltima plaza en el Este de la MLS y está a cinco puntos de los puestos de ‘playoffs’, aunque tiene un partido menos respecto a sus rivales directos, a falta de tres partidos para el final.

Messi anotó once goles en doce partidos con el Inter Miami y conquistó en agosto la Leagues Cup, el primer título en la historia de su club.