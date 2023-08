Tensión entre Miguel Ángel Borja y el entrenador de River Plate, Martín Demichelis

En definitiva, son tiempos más que difíciles para Miguel Ángel Borja en River Plate. El colombiano no ha sido de la partida con el entrenador Martín Demichelis, el estratega que sacó campeón liguero a los ‘millonarios’ en el primer semestre de año, pero a su vez protagonizó una triste eliminación en Copa Libertadores.

Un tiempo atrás, en plena competencia y antes de jugar ante Rosario Central el pasado 23 de julio, el futbolista ha lanzado un ‘indirectazo’ a través de redes sociales al técnico, que al fin causaron reprobación y no gustaron mucho en la interna del club.

Por ejemplo, el medio TyC Sports dio a conocer que Miguel Ángel Borja está dispuesto a abandonar el equipo en el actual mercado de pases, en busca de reivindicarse con su fútbol y recibir más confianza en el terreno de juego.

Sin embargo, todo indica que su actitud no le gustó en lo absoluto a Martín Demichelis, al punto de que tomara una tajante decisión que involucró a todos sus compañeros del plantel en ese momento, ya a cambio de no quedar ‘borrado’ en lo absoluto y no saliera por la puerta de atrás en River Plate.

¿Qué decisión tomó Demichelis con Miguel Borja?

Después de que Miguel Borja posteara la historia luciendo su inconformidad, esto llegó al punto de que Martín Demichelis ordenó que le pidiera perdón a todos sus compañeros del plantel, exactamente en plena jornada de entrenamiento. Es una decisión que calificaron en Argentina de “humillante”.