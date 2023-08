"Tomaba pastillas para poder dormir y sufría de depresión", la confesión de Edwin Cardona.

En las últimas horas, Edwin Cardona, reconocido futbolista colombiano que ha tenido altas y bajas en su carrera, pero que nadie discute su calidad técnica y el éxito que en algunos instantes tuvo en Atlético Nacional, Boca Juniors y la selección Colombia, confesó en entrevista con DSports, con el periodista Carlos Villamil, situaciones que no se conocían de su aspecto personal.

El hoy mediocampista de América de Cali, escuadra que no tiene un buen inicio de temporada en el balompié colombiano, reconoció que tuvo depresión y que empleó pastillas para poder dormir.

“Estás en Medellín o Argentina y llegas después de un partido de 40.000 personas, fuiste la figura y metiste dos goles, pero ya estoy en mi apartamento, en cuatro paredes, llorando, devastado y al final todo el mundo está feliz. Subí las fotos a redes sociales porque tengo que subirlas, hay un marketing en el que el contexto te lleva a eso por publicidad”, dijo Edwin Cardona.

El mediocampista fue más allá, al sostener que “yo no me voy a victimizar con nadie. Y lo digo es porque quiero que el futbolista y no solamente yo y las personas que están alrededor, sepan que al final somos seres humanos. Yo llegué a mi casa y tomaba pastillas para poder dormir, sufría de la presión”.

Edwin Cardona tiene un amplio recorrido en el fútbol, en equipos como Nacional, Santa Fe, Junior, Monterrey, Boca Juniors, Pachuca, Tijuana, Racing y América.