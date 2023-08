Tomó posición: Luis Enrique, entrenador del PSG, fue contundente en el caso Kylian Mbappé

Mientras el club y el futbolista se atrincheran en sus posiciones, ya que el París Saint Germain le mantiene apartado de la primera plantilla y el jugador persiste en su intención de no prolongar su contrato más allá de junio de 2024 pero tampoco de partir antes, el técnico se movió en ese difícil equilibrio con pies de barro.

Dejó claro que, para él, repetir el escenario de 2022, cuando contra todo pronóstico Kylian Mbappé amplió su contrato, sería lo ideal, pero también pidió que la situación se resuelva.

El PSG no es igual con o sin el atacante de 24 años y tenerlo en la nevera no es más que un problema para el técnico español, quien sin embargo cree que no todo puede hipotecarse a ese escollo, por lo que repitió una frase del presidente, Nasser Al-Khelaifi: "Nadie está por encima del club".

Hasta ahí pudo llegar Luis Enrique en ese espinoso asunto, sobre el que se negó a responder más preguntas, pese a que el nombre de Mbappé sobrevuela toda la actualidad del PSG, incluso más allá, del fútbol francés que mañana viernes comienza una nueva campaña.

Las posiciones siguen enconadas. Según la prensa francesa, el pasado martes el jugador reiteró al presidente su postura: no quiere ser traspasado ni prolongar su contrato.