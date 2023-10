Tristeza en Argentina: Ángel Di María dio un sorpresivo anuncio.

"Estamos en Europa y lo primero que te dicen es 'campeón del mundo' o te hablan del Mundial. Después de ser campeones, la gente te reconoce sólo por el Mundial, no es solamente para el país, sino para cualquier persona, cualquier nene. Llevo a mi nena a la escuela y me dicen 'sos campeón del mundo'", comentó en el programa "Todo pasa", de Urbana Play FM.

Di María se refirió al orgullo de ser reconocido como campeón del mundo en todas partes, no sólo en Argentina. "Mucho más en el exterior", indicó el rosarino.

"Es la Copa América y se termina. Es lo último. Vine a Benfica, me dan la posibilidad de poder seguir estando en la selección en un buen nivel. Quiero estar, me gustaría estar, en la próxima Copa América", afirmó en una entrevista con la radio Urbana Play FM el 'Fideo', quien está ausente por lesión en la presente convocatoria de Lionel Scaloni para las Eliminatorias Sudamericanas del Mundial 2026.

El jugador de 35 años, uno de los más emblemáticos de la actual 'Scaloneta', indicó que en su cabeza siempre "está volver a Central", en alusión a su primer equipo profesional, el Rosario Central.

No obstante, dijo que no quería "hablar mucho del tema" para que nadie le recrimine después si esto no ocurre.

"El fútbol es así, te va llevando, siempre dije que quería volver cuando me sintiera bien. Estoy en plenitud todavía, tengo contrato hasta 2024 y esa es la opción que está. Tengo muy buena relación con Gonzalo (Belloso, el presidente de Central)", comentó.

Exfutbolista del Rosario Central argentino, el Real Madrid español, el Manchester United inglés, el París Saint Germain francés, el Juventus italiano y el Benfica portugués, acumula numerosos títulos nacionales e internacionales, entre los que destacan los tres cosechados con la 'Albiceleste': la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022.