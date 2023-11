Una nueva ruptura: la madre de la hija de Neymar confirmó que terminó su relación con el futbolista.

La modelo Bruna Biancardi, quien en octubre tuvo una hija con el delantero Neymar, jugador del Al-Hilal saudí y de la selección brasileña, anunció este martes el fin de su relación con el futbolista, salpicado también en las redes sociales por escándalos de supuesta infidelidad.

"Este es un asunto particular, pero, como diariamente me vinculan a noticias, suposiciones y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie", afirmó la modelo en un mensaje que publicó en su cuenta en Instagram.