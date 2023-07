Video: Arturo Vidal le dijo a Jorge Sampaoli que "es un perdedor y no sabe apreciar a los jugadores”

El mediocampista chileno Arturo Vidal, de destacado paso por la selección de su país y clubes como Barcelona y Bayern Múnich en Europa, salió con los 'taches arriba' en contra del entrenador argentino Jorge Sampaoli, quien lo dirigió en Flamengo, su antiguo club.

Ahora, en el Athlético Paranaense, Vidal confía en hacer valer su condición futbolística, además de su experiencia.

El dos veces campeón de la Copa América con la selección de Chile lanzó unas fuertes declaraciones en contra de su exentrenador, Jorge Sampaoli, quien también lo dirigió en la escuadra austral.

Vidal sostuvo: “Me siento muy feliz de jugar, siempre estoy preparado. Solamente que me tocó un entrenador, un perdedor que no sabe apreciar a los jugadores. Pero ahora queda atrás, estoy feliz, espero jugar como titular los próximos partidos y mostrar todo lo que he hecho en toda mi carrera, que es ganar”.

En su momento, la novia del futbolista, Sonia Isaza, también criticó al director técnico argentino mediante los mensajes que publicó en Instagram. “¿Por qué Vidal no juega?”, le preguntó un fanático de Flamengo en las redes sociales y la novia del jugador respondió: “Porque hay un entrenador muy malo”.

Vidal, de 36 años, tiene un brillante palmarés, con títulos en todos los equipos que jugó. También, ha tenido algunos inconvenientes por su comportamiento lejos de los campos de juego.