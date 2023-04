Video: Como el Pereira, Independiente Medellín cayó en los últimos minutos en la Libertadores y en medio de la polémica

La escena se ha repetido varias veces durante 2023: el DIM, dirigido por David González, tiene un buen resultado en el bolsillo, pero se le escapa de las manos en los últimos minutos del partido.

Le ha ocurrido tanto en Liga como en Copa Libertadores. La primera vez que le sucedió en el torneo continental fue contra Internacional de Portoalegre en el Atanasio Girardot. Este miércoles le pasó contra Nacional de Uruguay, con el que perdió 2-1 en Montevideo el duelo válido por la segunda fecha del Grupo B.

Los rojos, que empezaron perdiendo 1-0 luego de un gol que marcó Gastón Pereiro al minuto 37, empataron después de luchar para encontrar una manera de romper el cerco defensivo que pusieron los uruguayos, al 79 con un cabezazo del delantero argentino Luciano Pons.

El resultado era bueno para los rojos. Sacar un empate en Uruguay, teniendo al público en contra y en un juego que fue bastante caliente –hubo peleas entre los jugadores en algunos pasajes– era una hazaña para el Poderoso.

Pero al minuto 90+6 el defensa central argentino Fabián Noguera, que había sido amonestado con tarjeta amarilla a los 20 segundos del inicio del partido, marcó el tanto que le dio el triunfo a Nacional en el estadio Parque Central. Lo hizo después de que el balón pegara en la mano de uno de sus compañeros de equipo.

La acción generó polémica. El juez central, el argentino Darío Herrera, fue llamado por el VAR para revisar la jugada, pero no fue. Solo escuchó por el intercomunicador lo que le dijeron sus asistentes. Convalidó el gol.

“Viendo el video es una mano completamente clara y la verdad no entiendo cómo no se sanciona. Solo me queda pedirle disculpas al arbitraje colombiano porque hace unas semanas dije que estaba por debajo del resto de Suramérica, pero me di cuenta de que no es así, que estamos igual en todo el continente”, dijo el entrenador David González.