La zurda prodigiosa de Juan Fernando Quintero continuará deleitando en el fútbol, pero ahora en el balompié argentino. Racing Club de Avellaneda anunció su llegada, luego de que el jugador se encontrara desde hace un par de semanas entrenando con el equipo.

“Juan Fernando Quintero es el cuarto refuerzo de La Academia para esta temporada”, señaló el club en su cuenta de X.

Racing de Avellaneda presumió a Juan Fernando Quintero con un emotivo video en el que muestra el tanto anotado a Boca Juniors con la camiseta de River Plate, en la final de la Copa Libertadores de 2019 disputada en el Santiago Bernabéu, también goles con la selección Colombia en el Mundial de Rusia-2018, y el único hecho con la camiseta de Junior ante Envigado.

El futbolista llegó como agente libre tras rescindir su contrato con Junior de Barranquilla hace un par de meses, Racing le compró sus derechos por un monto de 3,6 millones de dólares y firmó contrato hasta diciembre de 2025.

“Estoy contento y convencido del proyecto, motivado por lo que viene. El entrenador me planteó su proyecto y cómo iba a encajar en el juego de él y la verdad que me motivó. Estoy preparado para jugar, hice la pretemporada con Junior de Barranquilla, me he mantenido y espero estar en la cancha lo más rápido posible”, había manifestado Juan Fernando Quintero cuando arribó a Argentina hace unas semanas.

Este será su segundo equipo en Argentina y número once en su carrera deportiva, tras los pasos por Liga colombiana, Serie A, Liga francesa, Primeira Liga y hasta China, el mediocampista antioqueño se ha vuelto un auténtico trotamundos.