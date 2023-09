Video: Criminal plancha de jugador hondureño que lesionó a dos rivales

La reacción de los tres comentaristas de la TV oficial evidencia el grado de la entrada: “No, uhhh, no, no. Es inconcebible que un futbolista pueda hacer esto”, dijo uno de los comentaristas.

Olimpia, el visitante, se impuso 1-0 con anotación de Kevin Josué López, a los 84 minutos.

André Orellana, de 21 años, se arrepintió del suceso y pidió disculpas. "Creo que fue una jugada donde me ganó el impulso y el coraje por el partido. No es correcto para nada. Ya hablé con 'Patón' que es un papá para mí”, dijo Orellana.

También agregó: “Germán Mejía me dijo que no pasaba nada, que él me quiere y que era parte del juego, que no pierda mi ADN y que siga trabajando, que tengo mucho para seguir creciendo. Y hablé con el profe también (Pedro Troglio, DT de Olimpia). Y bueno solo pedir disculpas a ambas instituciones, tanto al Marathón como Olimpia".

Patón Mejía, de 28 años, explicó: “ya hablamos, es parte del fútbol, que lo amo mucho, que siga trabajando, que él ya sabe que está para ser el mejor central de Honduras y salir al extranjero”.