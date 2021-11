Video: El 'rifirrafe' entre Cuadrado y Cristiano cuando compartieron vestuario en la Juventus

Así como se presentan saludos, risas entre los jugadores y arengas motivacionales, también se dan desencuentros o alegatos por alguna situación sucedida en un partido.

'All or Nothing' (todo o nada), el documental de Prime Video sobre la Juventus, muestra el 'rifirrafe' que sostuvieron en el camerino el colombiano Juan Guillermo Cuadrado y el portugués Cristiano Ronaldo, después de que el equipo italiano quedara eliminado en la anterior Champions por el Porto.