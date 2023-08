Video: Jenni Hermoso rompió el silencio luego del beso de Luis Rubiales

Son muchas las voces de rechazo y que exigen una sanción para el dirigente, entre ellas de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, quien sostuvo que “lo que vimos fue un gesto inaceptable, las disculpas de Rubiales no son suficientes, hasta incluso creo que no son adecuadas. Tiene que continuar dando pasos para aclarar lo que vimos todos”.

Ahora, ha salido una denuncia en contra de Luis Rubiales, por parte de Tamara Ramos, quien fue directora de marketing de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) cuando el directivo era el presidente.

Tamara Ramos sostiene que fue víctima el acoso del directivo varias humillaciones por parte del polémico dirigente.

“Ahora sí me van a creer”, dijo Tamara Ramos en el Programa del Verano, que se emite por Telecinco, de la TV española. “No me sorprende en absoluto porque lo conozco desde hace muchísimos años y lo sufrí, lo que me ha extrañado es que lo haga en público”, aseguró Ramos.

La actual directora general del sindicato Futbolistas ON y ella agregó que “he sufrido humillaciones, golpes y palabras que no puedo repetir. Ha sido una barbaridad durante mucho tiempo”.

También contó que, en su momento, frente a jugadores como Iker Casillas y Gerard Piqué, le dijo: “Venga, ve, que has venido a ponerte las rodilleras” o “¿de qué color traes hoy la ropa interior?”.