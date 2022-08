Video: la aparente enemistad entre Neymar y Mbappé

Video: Luis Díaz no para de brillar con el Liverpool

Al parecer la tensión entre Neymar y Mbappé ha venido creciendo y ahora no está fuera de las canchas. Los rumores de una distanciamiento en la línea de ataque del PSG son cada vez más fuertes.

Sergio Ramos, el intercesor

Al parecer otro experimentado del equipo ha decidido entrar a intentar mediar entre los dos jugadores. Se trata de Sergio Ramos, quien según el diario Le Parisien reunió a las dos estrellas en el vestuario para que limaran asperezas y que los problemas que puedan haber no afecten al resto.

Además, el PSG decidió acutar y también se reunió con Neymar y Mbappé. El director deportivo, Luis Campos y el técnico Christophe Galtier mantuvieron una conversación con los jugadores después del partido ante el Montpellier.

Según medios europeos, lo que se habría dicho e la reunión fue que "sus comportamientos no pueden entorpecer el desempeño colectivo y que si no están de acuerdo con la decisión deportiva que se tomó sobre quién ejecutaría los penales, deberían hablarlo puertas adentro y no en el campo frente a las cámaras".

La prensa francesa coincidió en que la reunión terminó en buenos términos y que todos hicieron las paces. “Eres un gran jugador y es este el que me interesa”, le habría dicho Campos a Neymar antes de abandonar el lugar.