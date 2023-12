Video | La reacción de Toni Kroos ante su espectacular pase en la Liga de España

Toni Kroos: "No me gusta hablar mucho de mi nivel, me encanta si la gente está feliz conmigo, con mi trabajo aquí, como siempre mi calidad es para ayudar al equipo, no juego para mí, yo juego para mejorar a los demás."



CHAPÓ @ToniKroos pic.twitter.com/sZHm09CeQG