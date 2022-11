Video: La reacción del Kun Agüero a la muerte de Andrés Balanta

El mundo del fútbol no sale del asombro tras conocerse la lamentable noticia de la muerte del jugador de Atlético Tucumán, Andrés Balanta, colombiano que también debutó y fue campeón con Deportivo Cali.

Miles de hinchas, exjugadores, compañeros y excompañeros del volante han reaccionado con conmovedores mensajes lamentando su pronta partida.

“No me jodas. ¿Ahora? ¿Pero qué? Ves... Qué mierda”, fue la primera reacción de Agüero, quien estaba acompañado por los periodistas Martín Souto y Morena Beltrán, cuando los usuarios le advirtieron de la situación. Y reflexionó: “Me acuerdo claramente que a mí el médico me dijo ‘eso te puede pasar’. Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, que no sé qué pasó con los controles que no se detectó... eso es muy difícil”.

Y agregó: “Me dijo ‘tuviste suerte, porque si vos te hubieses desmayado era peor porque ahí tenemos que hacerte una reanimación y dependiendo de eso por ahí te quedan secuelas’. Todos estamos chequeados. Ojalá que el día de mañana, no sé cuándo será, para mí tardará años y años, puedan encontrar algo que lo verifiquen porque los médicos no te lo pueden encontrar”.

Este es el video:

Por ahora se espera el resultado de la autopsia del jugador que determine qué le ocasionó la muerte teniendo en cuenta que según los médicos que lo recibieron, Balanta llegó al centro médico en paro cardiorrespiratorio y nunca más salió de ahí.