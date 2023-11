Video | Rodrygo anota y el Real Madrid se consolida en el liderato de la Liga de España

El brasileño Rodrygo Goes, que inicialmente no iba a jugar pero finalmente entró en el once inicial por los problemas de última hora sufridos por Brahim Díaz, abanderó la victoria en Cádiz (0-3) del Real Madrid, que se instala en el liderato de LaLiga EA Sports de forma provisional, a la espera de que el Girona cierre la decimocuarta jornada este lunes ante el Athletic.