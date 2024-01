Video | Sergio Ramos explotó en contra de un aficionado que le recriminó desde la gradería

En su análisis de la derrota sevillista, Ramos dijo que "cuando no se gana, no se consigue el objetivo".

"Después de la victoria en Granada queríamos dar un paso adelante, pero no ha sido así. Era el primer partido en casa, era una oportunidad muy buena para dejarlo todo atrás. No ha sido así. Sabíamos que iba a ser un rival complicado, tiene muy definido su juego. La situación acaba siendo desesperante, pero no queda otra que dar la cara. Es un poco repetitivo el discurso, pero no hay otra", dijo.

Con información de la Agencia EFE.