Video | Una máquina de buen fútbol: Manchester City está imparable en la Premier League

Su triunfo de este sábado fue fulminante. Inmediato. El líder no dio ninguna opción a la sorpresa al principio. Hasta que lo resolvió. En el primer cuarto de hora no le permitió absolutamente nada al Nottingham Forest, que persiguió 'fantasmas' sobre el campo. Llegó tarde, sobrepasado por la precisión, la movilidad y la pegada del mejor equipo del mundo. No sólo ganaba 2-0 entonces, sino que la posesión era suya en un 88 por ciento.

El 12 era para su rival, que apenas había dado 24 pases en 15 minutos. Como si fuera un partido de balonmano, con un único equipo en ataque, el Manchester City, y uno en defensa, el Forest, todo se concentró en torno al área visitante, encima con el 97 por ciento de destreza en el pase del bloque de Pep Guardiola en todo el primer tramo, encima con el poder ofensivo de tres remates y dos goles antes de llegar al cuarto de hora.

La primera ocasión aún fue sólo un simple aviso. En el minuto 3. Las dos siguientes fueron la demostración más evidente de la altura a la que vuela el actual campeón de la Premier y la Liga de Campeones en este comienzo de curso, como un líder inigualable, con 16 goles a favor y sólo tres en contra, repuesto de la derrota en la Community Shield con la expresividad de ser la referencia número uno del balompié mundial en la actualidad.