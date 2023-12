Wilmar Roldán se confieza y revela la verdad de su 'enemistad' con Cristiano Ronaldo

“Es que todo lo quieren llevar a la polémica, hay mucho amarillismo. Cuando terminó el partido, Cristiano fue a despedirse de mí. Es un señorazo, 10 puntos le pongo a ese señor como profesional y como persona. Tiene mi total respeto porque es un profesional a carta cabal, fue y se despidió sin ningún problema, me comentó que iban a revisar el tema del fuera de juego, le volví a explicar y me dijo, bueno, buen regreso, buen regreso. Y aquí querían poner otras cosas. Son gestos o reclamos que puede hacer un jugador y que pasan inadvertidos en una cancha. No podemos darle trascendencia, no hay que decir más de lo que pasó”, explicó Wilmar Roldán, quien acaba de ser nominado al premio de mejor árbitro del mundo en el 2023 por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.

Y prosiguió: “La gente no entiende que todos los jugadores quieren ganar y cuando no lo consiguen, reclaman o discuten. En ese encuentro hubo un gol anulado (de CR7) porque allá tienen la tecnología semiautomática del fuera de lugar en la que no hay que trazar líneas ni nada de eso. Como lo vimos en el Mundial de Qatar y ahora en el Mundial de Clubes, ahí sale una imagen en 4D donde se muestran las figuritas de los jugadores. Si tiene un centímetro o medio adelantado, se marca el fuera de juego. Y parece que desde el banco de suplentes estaban revisando la acción y le dijeron a Ronaldo que no había fuera de lugar. Él lo que me dice a mí es que el asistente se estaba equivocando y yo le manifesté que nos estábamos basando en un sistema semiautomático y de pronto no entendió, y se desesperó. Pero contra la tecnología no se puede pelear”.

Roldán también comentó que los jugadores como Cristiano Ronaldo, Messi y otros figuras tienen cámaras exclusivas que los siguen durante los 90 minutos y que muchas veces ellos hacen gestos que, mal usados, se prestan para confusiones.

“Yo no sé quién dijo que ese gesto fue para mí o contra del arbitraje. Infortunadamente, en Colombia hay gente que quiere resaltar lo malo, o decir que uno salió mal de un partido. Sin embargo, la calificación fue excelente, el arbitraje impecable. A eso no hay ponerle tanta atención”, concluyó.

Anualmente, Roldán es invitado a pitar un partido de la Liga árabe, algo que ratifica la buena imagen que tienen del antioqueño en el exterior.

Nota tomada de El Colombiano.