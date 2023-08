Xavi Hernández no se guardó nada y condenó la conducta "inaceptable" de Luis Rubiales.

Las declaraciones de Xavi llegan un día después de que el club azulgrana emitiera un comunicado en el que condenó los actos de Rubiales pero no pidió su dimisión.

Asimismo, dijo sentir "pena y tristeza" por el hecho de que no se destaque el triunfo en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y "que se hable de la conducta intolerable" de Rubiales.

Y continuó: "En segundo lugar, quiero condenar la conducta del presidente de la Federación, que me parece inaceptable".

"Me gustaría dar mi opinión sobre la situación de la Federación y las jugadoras. En primer lugar, quiero dar todo mi apoyo incondicional a Jenni y a las jugadoras de fútbol femenino por lo que están viviendo", dijo Xavi antes del turno de preguntas.

En el turno de preguntas, el técnico azulgrana también eludió pedir la renuncia de Rubiales: "Aquí ya no entro. He dado mi opinión. He sido claro y contundente".

Y, cuando se repetían las preguntas sobre Rubiales, Xavi volvió a pedir que se destacara el Mundial conseguido por las jugadoras el pasado domingo en Sídney.

"La pena es que no hablemos de Alexia, Aitana, Cata Coll o sus barreras para ser campeonas del mundo. Vamos a tratar de unir, soy una persona de consenso. Y me gusta hablar de fútbol y lo bien que lo han hecho", zanjó.