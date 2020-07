Zidane entiende las quejas de James: “Está diciendo la verdad”

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró comprensivo con las quejas del centrocampista colombiano James Rodríguez por la falta de minutos y aseguró que "está diciendo la verdad" pero que es una situación que tendrá que soportar hasta el final de temporada.

El técnico del Real Madrid aseguró que no le molestan "nada" las palabras de James lamentando su situación en una temporada en la que apenas ha contado. "Está diciendo la verdad", reconoció. "Sabemos el jugador que es y quiere jugar más, es normal. Le entiendo pero James está aquí entrenando, estamos juntos y vamos a seguir hasta el final de esta manera", añadió.

Zidane mostró más cariño por la figura del brasileño Casemiro. "El trabajo que hace en el campo es espectacular. Sabemos la importancia de Casemiro en su rol y lo más importante es lo que él sabe hacer bien, dando siempre equilibrio al equipo. Luego, si puede dar más, nos puede beneficiar al equipo".

En días pasados, James sostuvo que "en este momento mi rol no es protagónico. Estoy entrenándome y trabajando para cuando me toque estar, hacerlo bien. También estoy pensando en el futuro, que donde esté tengo que rendir a mi máximo nivel. Me deja tranquilo lo que estoy haciendo, mi trabajo y mi talento no me impiden dejar de soñar”.

Y agregó: “soy sincero: quiero estar siempre, soy competitivo. En el Madrid hay jugadores de mucha calidad y sé que con mi talento, y algo de continuidad, podría ayudar al equipo en muchísimas facetas. Pero entiendo que Zidane tenga su base, ha ganado cosas importantes con los jugadores de su confianza. También es complicado cuando tu entrenador no te da minutos permanentemente, se hace difícil. Es complejo mostrar tus capacidades teniendo pocos minutos, no puedes hacer todo lo que sabes. Los que están en el mundo del fútbol saben de lo que digo”.