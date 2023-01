Adriel Galeano, nuevo jugador del Bucaramanga

El Atlético Bucaramanga sigue sumando refuerzos de cara al comienzo de la Liga BetPlay Dimayor I 2023.

En esta oportunidad, el extremo argentino Adriel Galeano, de 22 años, oficializó su contrato con el club de la Ciudad Bonita.

“Y un día llegó el momento que tanto soñé. No tengo palabras para explicar lo que siento, solo queda el eterno agradecimiento al club @bucaramangaoficial, quien me permite ser jugador profesional de este deporte tan hermoso como es el fútbol. Solo familia y amigos saben por todo lo que pasé y cuánto costó llegar hasta acá. Por último, también me doy las gracias a mí mismo por nunca rendirme para seguir luchando por esta pasión. Todo pasa, todo llega y todo vuelve. Gracias Leopardos, vamos por todo”, aseguró el jugador en su cuenta de Instagram.

El delantero argentino viene de jugar cerca de 400 minutos en el 2022 con la reserva de Barracas Central, equipo en el cual era habitual suplente.

Otras caras

Además de Galeano, el cuadro santandereano ya cuenta con más caras nuevas que han llegado al equipo con el objetivo de armar una nómina sólida.

Haider Borja Aguilar, quien juega como lateral derecho, había sido el anterior deportista en ser confirmado por el elenco santandereano.

Además, el equipo que entrena Raúl Armando, a quien se le pudo ver durante el domingo en la Cancha Marte, quizá observando a algún jugador que le pudiera servir a la institución, ya trabaja con tres argentinos: Nicolás Marotta (defensor central), Diego Chávez (volante) y Gonzalo Lencina (delantero).

También ya llegaron Cristopher Valera (arquero); Cristian (lateral izquierdo); Javier Reina y Jork Becerra (volantes); Jader Maza y Aldair Zárate (atacantes).

A esto se le suma la presencia de tres juveniles ascendidos del equipo Sub-20, Kleyverson Viloria, Steven Lugo y Nelson Reyes, quienes firmaron contrato con el primer equipo y seguramente lucharán por conseguir un puesto en la nómina titular del equipo santandereano para el primer semestre de la Liga BetPlay.