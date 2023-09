Alexis Márquez confirmó su futuro, luego de la derrota de Atlético Bucaramanga ante Pasto

Luego de la derrota ante Deportivo Pasto por 2-0, Alexis Márquez, director técnico de Atlético Bucaramanga, habló en rueda de prensa y confirmó que sigue al frente del equipo, a pesar de completar cinco partidos sin ganar.

“Sí (sigue en el cargo), recién hablé con el presidente (Jaime Elías Quintero). Si uno viera que el equipo juega mal, si ganamos así se juegue mal, se va a decir que se jugó bien. Son los momentos del juego, cuando no se gana todo es malo y cuando se gana, así se juegue mal, es bueno, y ahí se resume todo”, dijo el entrenador, quien confirmó que estará al frente del equipo ante el Deportivo Independiente Medellín, el próximo lunes 25 de septiembre, en la fecha 14 de la Liga BetPlay II.

Márquez dijo que el “tema de los resultados influye mucho en el estado de ánimo, no sólo en mi cuerpo técnico, sino también en el grupo de jugadores”, pero dijo que esperan afrontar lo que viene con “firmeza” para levantar la situación.

Lea también: Atlético Bucaramanga vive una crisis de resultados en la Liga BetPlay II

“Desafortunadamente, como lo venimos diciendo, cuando uno gana, así se gane regular o mal, se va a ver el resultado, porque me imagino que le preguntan a la gente en Pasto en este momento, van a decir que hicieron un gran partido, pero como vieron las llegadas que tuvieron eran contras (contragolpes)”, agregó el estratega, quien dijo que “desafortunadamente con una derrota no va a haber ninguna percepción buena sobre el trabajo colectivo individual del equipo”.

Además, el técnico dijo que ahora el equipo debe “levantar cabeza, tenemos con qué, o sea, la verdad tenemos con qué, ahí los muchachos trabajan muy bien, se entregan, o sea, es que si alguien me va a venir a decir en este momento que nadie corre, ahí sí me tocaría como frenarlo, porque pese a que se pierde, se intenta desde el primer minuto, desde el primer minuto el equipo sale a competir y que no se hayan conseguido los resultados no quiere decir que los muchachos no hacen las cosas como deben de ser, el rival también hace su trabajo y nos ha complicado y en base a eso es que se han llevado los resultados”

El estratega destacó la actuación de Bayron Duarte, a pesar de la derrota, y dijo que es una “sorpresa”, pues ha aprovechado de “muy buena manera” la oportunidad de jugar.