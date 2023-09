Alexis Márquez restó importancia a la derrota ante Alianza Petrolera y dijo que les sirve de “experiencia”

“Enfrentamos un rival que encuentra el gol en un error de nosotros, de ahí para allá se nos complica un poco el tema de los espacios. Ustedes vieron que (Alianza) Petrolera armaba en un bloque bajo todos sus jugadores y ahí era muy muy complicado penetrar, uno puede tener en el equipo diez jugadores armadores y con rivales así no es fácil encontrar espacios y más con rivales que están peleando en zona de descenso donde no dan un balón por perdido”, afirmó Márquez, quien agregó que hasta antes del gol de Andrés Rentería, al minuto 17, “estábamos teniendo buena generación de juego, encontrábamos espacio, pero después del gol se nos complicó porque ellos ya retrocedieron un poco”.

“Nosotros estamos tranquilos, o sea la verdad es difícil perder de local, no queremos perder, yo lo decía ahorita con los compañeros míos ahí en el Camerino, el clásico mucha gente dice no, pero así cómo van a perder el clásico, pero es que los mismos puntos que se pierden un clásico se pierden con cualquier rival que no sea el rival de patio. Hoy se nos llevan tres puntos, tenemos fechas que van a ser muy importantes, ahora ya toca pensar en Millonarios”, explicó Márquez.



Precisamente del próximo rival del Bucaramanga, el entrenador dijo que es un equipo que “juega, pero que deja jugar” y destacó que sus pupilos hacen “buenos partidos” ante rivales con esas características.

“Sabemos que es un equipo que juega pero que deja jugar y a esos equipos nosotros les hacemos buenos partidos y esperamos que para el viernes las cosas salgan mucho mejor de lo que pensamos, como no nos salió hoy y que podamos traer muy buen resultado de Bogotá”, finalizó.



El partido ante Millonarios se jugará el próximo viernes 15 de septiembre, a las 8:30 de la noche.