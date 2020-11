Alonso Lizarazo no asumirá la presidencia del Atlético Bucaramanga

Alonso Lizarazo, quien había sido anunciado como nuevo presidente del Atlético Bucaramanga, decidió desistir del nombramiento en la noche de este miércoles.

A través de un comunicado señaló que las directivas del equipo le cambiaron las reglas del contrato y prefirió apartarse y no ceder ante las pretenciones de los dirigentes.

"Ante las modificaciones de lo acordado inicialmente con la Junta Directiva del club Atlético Bucaramanga, que cambió las condiciones del arreglo previo, y por considerarme un hombre de palabra, que no negocia sus principios y valores, no asumiré el cargo de presidente de la institución".

De igual forma agradeció a la afición y a los medios de comunicación por estar atentos a la situación, pero señaló que no entregará más declaraciones sobre lo ocurrido.

En días pasados, Lizarazo había manifestado: “Yo solicité tener autonomía, en la medida que me la den y la junta directiva tenga confianza conmigo estaré al frente, el día que no la tenga me voy”.

Por su parte, los directivos no se han pronunciado sobre las declaraciones de Lizarazo y tampoco se conoce quién asumirá el cargo.