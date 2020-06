Américo Montanini sigue su recuperación en casa

Don Américo Montanini le marcó un ‘golazo’ a la salud y ya salió de Los Comuneros Hospital Universitario de Bucaramanga, en donde se encontraba hospitalizado tras sufrir una isquemia cerebral leve, el pasado martes.

El histórico futbolista ya se encuentra descansando en su hogar, tras evolucionar favorablemente, y está siendo atendido con todos los cuidados por su familia.

“Se está recuperando muy rápido. No es porque sea mi papá, pero qué hombre tan fuerte, Dios mío. Es impresionante, ha pasado dos situaciones de salud, pero mi papá está hecho de hierro”, manifestó Marta Montanini, hija de don Américo.

Todo salió bien

Montanini, de 87 años, llegó el pasado martes a urgencias de Los Comuneros, en donde recibió atención médica.

Según explicó Marta Montanini, “mi papá generó un trombo pasajero, gracias a Dios no alcanzó a hacer ningún daño neuronal ni funcional, pero estaba en un riesgo muy alto de hacer trombosis, por eso fue que lo dejaron hospitalizado y el médico dijo que hasta que el riesgo no pasara y encontrara la causa no lo iba a dejar salir”.

La hija del mejor futbolista en la historia del cuadro ‘Leopardo’ agregó que “empezaron a hacer los exámenes y el tratamiento, y pasó el tema. De hecho, la única recomendación es cuidarlo. Ni siquiera le cambiaron la medicación, pero no hubo necesidad porque el trombo no alcanzó a hacer daño”.

Marta aseguró que don Américo no se cambiaba por nadie cuando le dieron salida y agregó que está “tranquilo, relajado, duerme, come y lee el periódico”.