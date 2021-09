Análisis: ¿Por qué no ha vuelto a ganar la Selección Santander?

El dinero

Escenarios deportivos

“Dentro del gran problema de la crisis del fútbol santandereano hay otros tantos problemas. Además del dinero, la región no tiene canchas, no tiene complejos deportivos y sedes deportivas que motiven a los jugadores, que motiven a los entrenadores. No más hay que ver Cundinamarca o Antioquia, todos los complejos deportivos que hay alrededor de sus estadios. Eso hace falta en la región, la verdad no sé si hay capacidad económica o no para crear estas sedes”, comentó Reyes en la entrevista.

Incluso, Bucaramanga solo tiene dos canchas alrededor del estadio Alfonso López (este último solo remodelado en 2017): la ya conocida Cancha Marte y la antigua cancha La Juventud, demolida para hacer el coliseo Bicentenario y que posteriormente fue reubicada junto a la entrada del Batallón.

Demás canchas de la ciudad y el área metropolitana han hecho parte de la historia del fútbol santandereano y son contados los jugadores que tuvieron que participar y jugar en estos terrenos, y al final debutar como profesionales.