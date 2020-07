Atlético Bucaramanga contrataría un arquero, un defensor y un delantero

Entre los requerimientos que debe cumplir para el regreso a los entrenamientos y las negociaciones para conseguir los reemplazantes de Christian Vargas y Steve Makuka, transcurren los días de Atlético Bucaramanga.

El conjunto ‘Leopardo’ adelanta la implementación de los protocolos de bioseguridad en su sede de Piedecuesta, para después de las respectivas pruebas iniciar con los entrenamientos individuales.

Hasta el cierre de esta edición, aún no se había definido el laboratorio para realizar las pruebas a los integrantes de la institución, pero como informó el gerente deportivo Gustavo Daza, ya tenían adelantado todo con Higuera Escalante, pero entraron en diálogo con la Universidad Industrial de Santander, que ofrece un buen precio.

El capítulo de Steve Makuka, que se postergó durante el último mes, finalmente se cerró con la partida del defensor, quien informó que “no me sirvió la oferta económica, no vine acá a hacer diferencia en lo económico, que quizá es lo que piensa la gente, pero nada que ver, ellos pasaron una propuesta y no me sirvió, así como yo pasé una propuesta y a ellos no le sirvió”, sostuvo el jugador de 25 años.

Ante la partida de Makuka, que estuvo un año en el plantel con un aceptable rendimiento, desde el cuadro Leopardo se informó que buscarán reemplazarlo.

“Ya tenemos cuatro nombres muy buenos en esa posición, con quienes estamos negociando”, sostuvo Daza, quien además agregó que también están buscando un delantero.

Y a las nuevas piezas en defensa y en ataque que busca el club, se suma la del arquero que llegue a sustituir a Christian Vargas, quien pasó a Millonarios.

Javier Orobio, portero que hizo parte de las divisiones menores en temporadas pasadas, se reintegró al plantel, pero el Atlético no cierra la puerta a la llegada de otro cancerbero y en las últimas horas crecieron versiones de prensa de que Cristian Bonilla estaría cerca de vestirse de amarillo.

Por otra parte, con relación a la acción de tutela que interpusieron los jugadores durante los primeros días de la cuarentena, Gustavo Daza sostuvo que “ya salió el fallo definitivo de la acción de tutela. Primero se declaró improcedente y hubo apelación, pero ya conocimos que fue negada. También tengo que decir que ellos querían desistir de la tutela, pero cuando ya estaba en el juzgado no se podía quitar y tocaba esperar el fallo. Igual ya se había hablado y se había llegado a un acuerdo”.

Finalmente, el asistente técnico y el preparador físico del equipo, que están por fuera del país, regresarían en un vuelo humanitario el 11 de julio, luego de que se suspendiera el programado para el jueves pasado.