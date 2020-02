Castrillón, el jugador de 19 años que ya se ganó la hinchada del Atlético Bucaramanga

Su debut no fue tan bueno. No porque él no hubiera jugado bien. Ante el Deportivo Pasto el Bucaramanga fue un desastre en general. Pero Castrillón terminó sacrificado al final del primer tiempo, cuando el equipo perdía 0-2.

Ante Envigado, el ‘Willy’ Rodríguez no lo tuvo en cuenta. Pero Sergio Novoa, ante Rionegro, le dio de nuevo una segunda oportunidad. Esta vez no la desaprovechó y se convirtió en la figura del compromiso. Al menos así lo decidió la Dimayor.

El equipo de sus amores es el Medellín

Con 19 añitos, Castrillón llegó al Bucaramanga en busca de minutos. El equipo dueño de su pase, el DIM, lo prestó por un año, pero sin opción de compra. Lo quieren devuelta, pero más maduro, con más minutos y con mayor experiencia.

Castrillón lo tiene claro. Sabe que su estadía en la capital santandereana es efímera. Pero necesita aprovecharla. Necesita jugar, necesita ganar minutos. Es el momento de crecer, ya no juega en las inferiores. Ahora es un profesional y tiene que demostrarlo.

Bryan es un ‘rojo de la montaña’ de pura cepa. Su padre y su familia, a los que extraña mucho, también lo son. Se formó con las fuerzas básicas del Independiente Medellín y esta es la primera vez que está fuera de su casa.

“Lo que más extraño es a mi familia. El clima, aunque un poco caluroso está bien. La comida es buena. Ya probé el tamal santandereano y me gustó. He buscado por todos los lados la arepita paisa, pero no la he encontrado. Me hace falta”, dijo Castrillón.