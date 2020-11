Como estrenando juguete, así se sienten los niños que volvieron a jugar fútbol

Como estrenando juguete, así se han sentido los niños y jóvenes que regresaron a los entrenamientos de fútbol luego de varios meses de inactividad a causa de las restricciones por la pandemia.

El denominado deporte rey en la rama aficionada fue uno de los más golpeados por las medidas para prevenir el COVID-19 y por eso pisar otra vez el terreno de juego, correr en campo abierto y tocar el balón, se disfruta más que nunca.

“No había visto tan feliz a mi hijo (de 11 años) como el primer día que volvió a entrenar. Fueron muchos meses de encierro, donde los entrenamientos virtuales no los disfrutaba tanto, pero fue llegar a la cancha y le parecía mentiras. Todavía no tiene demasiado contacto porque los entrenamientos son individuales, pero él es feliz en la cancha, corriendo y pateando el balón, reconoció Fabián Duarte”, padre de familia.

Mientras tanto, Fabio Gallo, coordinador del fútbol base de Olympic Club Deportivo, indicó que “hemos retomado actividades con los niños cumpliendo las medidas de bioseguridad y haciendo énfasis en los entrenamientos individuales. Estamos en una etapa de acondicionamiento físico, porque fue mucho tiempo sin actividad o con entrenamientos en casa y no es lo mismo. Se hacen entrenamientos más personalizados pero todos están muy felices y ya piden los partidos”.

Precisamente, el tema competitivo deberá esperar, teniendo en cuenta que aún no existe el aval para realizar torneos y así lo ratifica Jairo Niño, presidente de la Liga Santandereana de Fútbol, quien indicó que incluso el tradicional Torneo de la Cancha Marte, que no solo abarca la categoría libre sino las infantiles, no se podría realizar debido a que se deben cumplir con los protocolos que se manejan en el ámbito profesional, con pruebas constantes, entre otras medidas, y no existe el presupuesto para tantos equipos.

La competencia seguramente tardará en llegar, pero retomar las prácticas, con la aprobación de las alcaldías, es por el momento un aliciente. “Gracias a Dios venimos trabajando desde el 15 de septiembre con la gestión de la secretaría deportes. Realizamos los protocolos de bioseguridad y estamos con los entrenamientos individuales. Empezamos con 12 niños y desde octubre nos permitieron 24. Ya estamos haciendo pases, que antes no se podían hacer; y algunos padres han querido iniciar con sus hijos y otros no, pero se entiende por la situación”, dijo César Vásquez, exjugador profesional y quien tiene su propia Escuela de Fútbol en el municipio de Girón.

Y es que los entrenadores de los clubes de formación deportiva se vieron seriamente afectados por la inactividad, debido a que su única fuente de ingresos es lo que pagan los padres por los entrenamientos de los niños, y fueron seis o siete meses en los que tuvieron que dedicarse a otras actividades para subsistir.