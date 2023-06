Conozca la historia de Carlos Bonilla, un futbolista que cumplió su sueño de ser profesional

“Es una noticia muy buena. Creo que mi familia y todos están muy contentos. No es solo el sueño mío, es también el de todas las personas que me apoyan a diario”, dijo Carlos.

Superó una infancia dura El Charco, Nariño, ha sido una zona marcada por la violencia y Bonilla, quien viene de una familia humilde, no fue esquivo a todo este tipo de situaciones, que lo marcaron y le dejaron una huella.

“Tuve una infancia complicada por temas de conflicto en el pueblo. Hasta que se me dio la oportunidad de llegar a Cazatalentos, en donde me formé como persona, deportista y me inculcaron valores para llegar al profesionalismo”, afirmó Carlos, quien explicó que “cambiar el tipo de persona que venía siendo” fue lo más complejo de su salida de este sector del país.

Tras su llegada a Bucaramanga, Pablo Galván, técnico de Cazatalentos, se convirtió en su entrenador, su mentor y el hombre que lo ayudó a convertirse en un profesional.

“Carlos llegó a un lugar en el que no conocía mucho del fútbol. Se adaptó a un proceso, soñando con el alto rendimiento. Le dimos la oportunidad y comenzó a crecer, le brindamos todo para llegar donde está ahora”, contó el estratega, quien no puede evitar una sonrisa cada vez que recuerda todo el sacrificio que han hecho para que Carlos, a quien considera como un hijo, cumpliera su sueño.