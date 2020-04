Conozca todos los detalles de la ELiga, el torneo de fútbol electrónico de la Dimayor

El Atlético Bucaramanga está ubicado en el grupo C junto a Envigado, Millonarios, Once Caldas y Unión Magdalena. El mando del conjunto santandereano lo llevará Ever Augusto Valencia Ruíz, un volante ofensivo de 23 años, que llegó esta temporada al club bumangués.

En la tarde de este lunes, el Atlético Bucaramanga tuvo un opaco debut ante Millonarios, quien era comandado por Andrés Llinás Montejo. Los santandereanos cayeron 4-6 ante los bogotanos. Los goles 'rolos' los marcaron Mackalister Silva (2), José Guillermo Ortiz (2) y Cristian Arango (2). Por el Bucaramanga descontaron Nicolás Roa, Jhon Pérez, Ever Valencia y Yeison Toloza.

"Felicito al rival, se fue rápido arriba en el marcador, tuve para empatar, pero Fariñez atajó 2 o 3 importantes. Nunca he jugado con él, no sé cómo ataca o defiende, él aprovechó su experiencia, traté de interpretar lo que hacía y pude contrarrestar", indicó Valencia después del compromiso.

En la próxima fecha del grupo C, el Atlético Bucaramanga se medirá al Once Caldas, comandado por Elvis David Mosquera Valdés. El horario del compromiso aún no se ha definido. No obstante, se puede señalar que de lunes a viernes se juega un partido a las 7:00 p.m. y los fines de semana se juegan dos el sábado y dos el domingo. El primero arranca a las 7:00 p.m. y el segundo una hora después.

Por su parte, el Alianza Petrolera cayó 6-1 en su debut ante Equidad. En la próxima jornada la Máquina Amarilla se enfrentará al Atlético Huila.

Aquí hacemos un recuento de las reglas más importantes del certamen:

En la primera fase los 20 equipos participantes estarán distribuidos en 4 grupos de 5 y, tras una única vuelta, clasificarán a los cuartos de final los 2 primeros representantes de cada grupo con más puntos.

En los cuartos de final, los 8 equipos clasificados se enfrentarán en 4 llaves a partido único de eliminación y así pasarán a la semifinal los 4 vencedores.

En las semifinales los 4 equipos conformarán 2 llaves y el ganador de cada partido firmará su nombre en la gran final.

A la final llegarán los 2 mejores representantes y la disputa por el título será a partido único.

Los partidos están pactados a 18 minutos, 9 por tiempo.

El tipo de plantilla tendrá a todos a nivel 85.

Un delegado de la Dimayor definirá uniformes y estadios. Además verificará que las plantillas y las condiciones de los partidos no hayan sido modificadas antes de los juegos.