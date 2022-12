Definidos los ocho mejores equipos del Torneo de la Cancha Marte

Los partidos de los cuartos de final del Torneo de la Cancha Marte son: Arroz San Rafael vs. Real Soto Norte – El Playón; México Mío - Olimpic vs. ARV FC; Unidades Tecnológicas de Santander vs. Financiera Comultrasán; y Móviles García vs. Copetrán (la final del último campeonato).