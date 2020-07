Deporte de barriada busca su espacio

Las canchas de fútbol y microfútbol siguen vacías en toda el área metropolitana, a excepción de algunos cuantos que no han sido juiciosos para cumplir con el aislamiento.

Sin embargo, esto es algo que quieren cambiar los organizadores de torneos de barriada, quienes están trabajando en la posibilidad de implementar un protocolo de bioseguridad que les permita volver a jugar.

Arcenio Bohórquez, organizador del Torneo de Fútbol de Corfugranadinos, competencia que se venía disputando en la cancha del barrio Nueva Granada, de Bucaramanga, aseguró que el objetivo de la iniciativa es, como primera medida, cuidar la vida de los deportistas y así poder volver a los terrenos de juego.

“Es un clamor a nivel del área metropolitana, para volver a las canchas a ‘pegarle a la pecosa’. Queremos llegar a tener un diálogo con los directivos de los torneos del área y con los colegios de árbitros, para coordinar con ellos y poder decirle al alcalde de Bucaramanga (Juan Carlos Cárdenas) que queremos volver a las canchas”, manifestó Bohórquez.

El organizador aseguró que una de las ideas para volver a las canchas es que no se realice el ‘tercer tiempo’, en donde los jugadores se quedaban compartiendo. “Habría que terminar los partidos y cada uno para su casa. Además, que los jugadores no lleven a su familia, así como tomar la temperatura a cada jugador antes de cada partido. No intercambiar el uniforme y no compartir las bolsas de agua. Esas son las opciones que tenemos que presentar al gobierno, después de reunirnos”.

El directivo aseguró que el próximo sábado, a las 3:00 p.m. se realizará una reunión virtual, a la que están invitados todos los organizadores.