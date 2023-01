El argentino Adriel Galeano nuevo jugador del Atlético Bucaramanga

El Atlético Bucaramanga sigue sumando refuerzos de cara al comienzo de la Liga BetPlay Dimayor I 2023.

En esta oportunidad, el extremo argentino Adriel Galeano, de 22 años, oficializó su contrato con el club de la ciudad bonita.

“Y un día llegó el momento que tanto soñé. No tengo palabras para explicar lo que siento, solo queda el eterno agradecimiento al club @bucaramangaoficial, quien me permite ser jugador profesional de este deporte tan hermoso como es el fútbol. Solo familia y amigos saben por todo lo que pase y cuánto costó llegar hasta acá. Por último, también me doy las gracias a mí mismo por nunca rendirme para seguir luchando por esta pasión. Todo pasa, todo llega y todo vuelve. GRACIAS LEOPARDOS, VAMOS POR TODO” mencionó el jugador en su cuenta de Instagram.

El argentino, viene de jugar cerca de 400 minutos en el 2022 con la reserva de Barracas Central, equipo en el cual era habitual suplente.

Con la llegada de Galeano, son 4 los extranjeros que se han unido a los ´Leopardos´ en esta temporada.