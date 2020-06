El entrenador Guillermo Sanguinetti habló de los temas de actualidad de Atlético Bucaramanga

Guillermo Sanguinetti, entrenador de Atlético Bucaramanga, tocó varios temas relacionados con el cuadro ‘Leopardo’, entre ellos el inicio de la Liga, la salida de Christian Vargas y los rumores con relación al interés de América.

El estratega uruguayo, en un diálogo con Extra Tiempo, mostró su inconformismo por las demoras en el regreso a los entrenamientos y, así mismo, de la Liga BetPlay.

“Hay muchas actividades que ya se están desarrollando. Hay cosas que no se cierran y no entiendo por qué no inician, si en otros países de Sudamérica ya están comenzando, creo que hay algo raro a raíz de eso”, dijo.

Lea también. ¿Atlético Bucaramanga debe buscar otro arquero o entregarle el puesto a James Aguirre?

De los rumores de su supuesto paso al América, indicó que “escuché que se habló de eso, pero no he tenido ninguna comunicación con la gente del América, estoy enfocado en mi contrato con Bucaramanga”.

Y agregó “nosotros desde que llegamos al Bucaramanga y tomamos el grupo, nos sentimos cómodos, contentos con el grupo de jugadores, más allá de que tuvimos poco tiempo de trabajo. Seguimos en contacto con los jugadores, porque desde que paramos ellos siguen entrenándose. Tengo buen contacto con Óscar Upegui (el presidente) y yo me siento cómodo”.

Lea también. El partido más difícil para el fútbol aficionado

Y ante la salida del arquero Christian Vargas, que pasó a Millonarios, y también la posible partida del defensor Steve Makuka, manifestó que “desde antes de la pandemia sabíamos de la situación de los dos jugadores, que terminaban contrato, y le comunique a los directivos que les renovaran, porque es un plantel corto. Ya sabemos que a Vargas no lo vamos a tener y esperamos que se solucione lo de Makuka”.

Para Sanguinetti, el club debe buscar otro arquero, debido a que Vargas ya no está. “Con respecto a la ida de Vargas, en algún momento manifesté de la posibilidad de mantener el plantel, pero si se iba alguno se debía traer a otro”.

Al ser consultado por el arribo de más jugadores, como en el puesto de delantero, también recordó que desde que llegó manifestó de la necesidad de reforzar ese puesto.