El fútbol colombiano se desmorona: la crisis en medio del Covid-19

Génesis

Trece presidentes de los treinta y seis clubes que forman parte del Fútbol Profesional Colombiano, enviaron una carta a Juan Fernando Mejía, miembro del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol. El motivo de su comunicación, fue informar que no están contentos con la administración de Jorge Enrique Vélez, presidente de la Dimayor.

El inicio de esta novela se dio el pasado 11 de abril. A las 2:30 de la tarde estaba pactada una reunión para tratar temas de interés para los clubes socios. Pese a que todos los dirigentes recibieron la invitación vía e-mail, los presidentes de Cortuluá, Llaneros, Huila, Rionegro Águilas, Jaguares, Patriotas, Cúcuta Deportivo, Santa Fe, Tigres y Equidad, con el apoyo de Envigado, Orsomarso y Fortaleza, informaron que no harían parte de la reunión debido a que se rechazó el pedido de que se tratarán temas propuestos por estos conjuntos.

“La referida invitación comunicada a cada uno de los firmantes y socializada de manera telefónica por el presidente de Atlético Nacional, Juan David Pérez, contesta a una agenda establecida en la que propusimos la inclusión de unos temas de vital importancia que fueron rechazados por considerarlos inoportunos. Razón por la cual agradecemos su invitación pero ahora ante la no posibilidad de tratar asuntos que sin lugar a dudas resultan esenciales, declinamos su generoso llamado”, expresaron los dirigentes en su carta.

Por otra parte, los máximos accionistas también agregaron que lo que solicitaron, entre otras cosas, fue indagar la posibilidad de recibir de los fondos del Fútbol Profesional Colombiano a título de préstamo garantizado con los derechos de televisión, veintidós mil millones de pesos para que fueran repartidos a los clubes y así garantizar el cumplimiento de sus obligaciones laborales.

“No son caprichos nuestros, son reclamos a temas sustanciales que han llevado a la Dimayor y sus clubes a la difícil situación que hoy se atraviesa, como lo es la celebración de un contrato de venta derechos de televisión internacional y otros derechos que han resultado ser un absoluto fracaso, por la desatención de la administración a la recomendaciones de la firma consultora que realizó dicha diligencia de los fondos de inversión americanos”, consignaron los presidentes en su comunicado.

Además, criticaron el contrato que se llevó a cabo para la implementación del VAR en Colombia, pues aseguran que se realizó sin la autorización y el conocimiento de la Comisión de Mercadeo.

Los dirigentes, quienes no se guardaron nada, agregaron que tampoco son partícipes de las reiteradas violaciones de los estatutos de la Dimayor al realizar negocios y entregar recursos del fondo social sin autorización de la asamblea. Además, lamentan la desafortunada comunicación con el Gobierno nacional y con la prensa, por parte de Jorge Enrique Vélez. Lo que ha generado una negativa percepción de los colombianos de la Dimayor, los clubes y sus directivos.

“Nos tiene descontentos la improvisada tarea de administración con la liga femenina, carente de patrocinios y sin un calendario que asista el desarrollo de esta disciplina. Doctor Mejía somos conscientes de la necesidad de unidad en estos momentos de crisis pero nos reusamos a registrarnos en el unanimismo que algunos de nuestros colegas profesan. Creemos que es hora de un cambio”, concluyeron los presidentes en su carta a Juan Fernando.

Los clubes a favor respondieron

Independiente Medellín, Atlético Nacional, Once Caldas y América de Cali, son los equipos, que a través de comunicados de prensa, han confirmado su participación en la pasada reunión, y su interés en que los equipos del Fútbol Profesional Colombiano sigan trabajando juntos para la superación de la crisis generada por el coronavirus.

“En atención a la reunión efectuada el día 11 de abril a las 14:30 horas de nuestro país, nos permitimos informar que la citación de la teleconferencia fue idea de varios presidentes del fútbol profesional colombiano con la intención de buscar mecanismos de trabajo que den solución a la crisis de diferentes temas que está pasando el FPC”, expresaron los equipos.

También aseguraron que en la reunión participaron de manera voluntaria 25 clubes de los 36 existentes. Concluyeron afirmando que respaldan y ponderan las medidas tomadas por el presidente Iván Duque Márquez para prevenir la expansión del Covid-19.

Después del 27 de abril tampoco habría fútbol

La Dimayor tenía prevista la posibilidad de reanudar los torneos a finales de mayo y mediados de junio. Sin embargo, el presidente Iván Duque aseguró en su más reciente aparición, que tanto el fútbol como cualquier actividad que involucre el contacto de multitudes, no regresarían después de la fecha propuesta para el fin de la cuarentena.

"Nosotros no podemos esperar que después del 27 volvamos al estadio, no va a haber fútbol, no podemos esperar volver a conciertos, bares o discotecas", aseguró el presidente.

Ante esta declaración, la División Mayor del Fútbol Colombiano no se ha manifestado, sin embargo, algunos equipos sí lo hicieron. A través de un comunicado, Independiente Santa Fe, La Equidad, Cúcuta Deportivo, Patriotas, Once Caldas, Tigres, Fortaleza y Cortuluá afirmaron acatar las medidas implementadas por el Gobierno nacional.

“Nos permitimos comunicar que nos acogemos a las directrices dictadas por el presidente Iván Duque. En cuanto una vez terminada la cuarentena obligatoria, el día 27 de abril, no se podrá jugar en los estadios. Por tanto esperaremos la evolución del Covid-19 en el país y las nuevas instrucciones de la Presidencia de la República.”, consignaron los clubes.

Acolfutpro se hace sentir

Como cereza del pastel, los futbolistas que juegan en Colombia, continúan denunciando lo que ellos afirman son vulneración de sus derechos por parte de los clubes.

En el más reciente comunicado de la Asociación de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, se envió una carta a la Superintendencia de Sociedades por supuestos incumplimientos en el pago de salarios a los jugadores de Independiente Santa Fe y Once Caldas. Estos comunicados buscan la liquidación de ambos equipos.

El club bogotano ya se refirió al tema y aseguró que llegó a un acuerdo de pago con sus trabajadores conforme lo contempla el Código Sustantivo del Trabajo.

Cabe resaltar que equipos como Jaguares y Once Caldas, se han visto en la necesidad de suspender los contratos de algunos de sus miembros por falta de dinero.

Por otra parte, Acolfutpro también emitió una carta abierta en asociación con las futbolistas de la Liga femenina colombiana, donde aquejan incertidumbre laboral.

Dentro de los requerimientos que solicitan está el cambio de factores como el número de contratos por equipo, la duración de los contratos (actualmente están previstos a un promedio de dos meses), los escenarios de negociación, entre otros.