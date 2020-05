El periodismo deportivo se ‘juega’ el partido más difícil

QUE SEA TENIDO EN CUENTA

Frente al respaldo para los periodistas deportivos, el ministro Ernesto Lucena sostuvo que no puede brindar un apoyo porque los periodistas no hacen parte del Sistema Nacional del Deporte; sin embargo, todo lo que hace el Sistema se queda estancado si el periodista no lo muestra, entonces uno de los pedidos de Acord es que el periodismo sea incluido.

También, otro de los propósitos es que el periodista tenga unas consideraciones mínimas en el ordenamiento jurídico del país, y por eso Acord invita a que se realice pronto el proyecto de ley que ampara al periodista.