La nostalgia se apodera de Gélber Humberto Quiñónez Vargas a la hora de recordar que poco le permitían jugar al fútbol cuando era un niño.

De ese pequeño que pateaba cualquier botella plástica o balón que se encontrara por las calles de Cepitá, en Santander, todavía queda el amor por el deporte rey.

Ese mismo que lo trajo desde su hogar a Bucaramanga, cuando apenas tenía 20 años, y que terminó por llevarlo a las canchas de fútbol aficionado.

“La gente en el campo era fregada y no lo dejaba a uno jugar, pero a mí siempre me gustó el fútbol, y siempre donde me invitan los amigos pues voy a jugar”, manifestó Quiñónez, quien recordó con cariño su infancia y destacó que viene participando en torneos de “varias partes de la barriada y me va muy bien”.

Aprendió mirando TV

Con cientos de goles de manera aficionada, este deportista nunca contó con un maestro que le enseñara a definir, algo que terminó aprendiendo por televisión.

“No tuve fundamentación porque soy de un pueblo pequeño y esto de hacer goles lo aprendí de mirar fútbol por televisión. En Cepitá íbamos a jugar hasta Aratoca y nosotros participábamos”, agregó el deportista, quien ya lleva cinco años jugando con el Junior en el Torneo de Taxistas Veteranos de Bucaramanga, en el barrio La Victoria.

Todo lo que pudo aprender lo ha puesto en práctica en los últimos 30 años, dejando goles en canchas como la de La Victoria, Campohermoso, Bucarica, Villabel y otros tantos escenarios de fútbol aficionado que han visto marcar goles a este artillero.