“Hay un gran grupo humano”: Luis Fernando Suárez, técnico de Atlético Bucaramanga

El paisa Luis Fernando Suárez habló con Vanguardia acerca de lo que viene para el equipo. “Yo no tengo ninguna situación en la cual vea cosas negativas, por el contrario, todo es positivo. Estas dos primeras semanas han sido muy buenas”, asegura.

Además anota que por el momento está tranquilo y contento con la respuesta de cada uno de los jugadores en los entrenamientos. Aún no se habla de partidos de fogueo, pues la situación actual del mundo y del país no facilita el tema. Se ha estudiado la posibilidad de realizar enfrentamientos amistosos con Real Santander y Alianza Petrolera, pero todo depende de cómo avance la pandemia y la situación social del país. “Sería bueno hacer algunos partidos. Nos quedarían faltando los partidos de preparación que son buenos y necesarios en una pretemporada, pero en este momento es complicado, con la nueva normalidad habrá que adaptarse”, sostiene el timonel. En cuanto a las posiciones que el conjunto leopardo necesita reforzar, desde la percepción del técnico, no hay que alarmarse con el tema, pues considera que el plantel está bien en muchos sentidos. “La parte defensiva es positiva, arreglando ciertas situaciones más tácticas y estratégicas que queremos hacer durante toda esta pretemporada.

“En ataque me parece que ya hemos ido mejorando poco a poco, sobre todo en la elaboración de juego. En donde más hemos tenido problemas ha sido en esa elaboración de mitad de campo para adelante por la zona izquierda. Básicamente lo que queremos es que el equipo sea mucho más completo, más simétrico, que igual que como ataca por derecha con tanta fortaleza, lo haga por izquierda”, sostiene Luis Fernando.

Atlético Bucaramanga busca reforzar el marcador de punta ya que actualmente solo cuenta con un jugador natural de esta posición como lo es Elvis Mosquera. De acuerdo a lo explicado por el entrenador, el equipo necesita otro jugador que reemplace a Fabio Rodríguez y además un extremo por izquierda.