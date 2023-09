James Aguirre, arquero de Atlético Bucaramanga, respaldó a sus compañeros tras la derrota ante Millonarios

La derrota ante Millonarios por 3-0 tiene en el ‘ojo del huracán’ a los jugadores de Atlético Bucaramanga, quienes no pudieron evitar el marcador tan abultado.

Tras este resultado, uno de los que dio la cara fue James Aguirre, arquero del cuadro ‘Leopardo’, quien dejó claro que en ese “barco” están unidos y respaldó a sus compañeros, pensando en el objetivo de ganar los partidos que se vienen en casa, ante Deportivo Pereira y Pasto.

“Creo muchísimo en mis compañeros, en lo que venimos haciendo. Tenemos partidos de local. Esto es largo y hay que salir a recomponer. Es que no tenemos otra solución. Ya echar para atrás, mirar que los semestres pasados, que los años, que no tenemos compañeros, que faltan jugadores, que una cosa o la otra. No, el barco está con los que estamos y ahí vamos a seguir remando hasta donde nos toque y luchando porque es el fútbol. Sabemos que vamos a tener noches que no van a ser buenas y ahí es donde se conocen los verdaderos hombres”, manifestó Aguirre, titular durante todo el semestre en el arco del equipo.

Además, el portero dijo que el plantel sabía que “no iba a ser fácil. Sabemos que son 20 fechas, que íbamos a tener altos, bajos. Estamos pasando por un momento que no es bueno, pero sabemos y tenemos la tranquilidad de que el equipo quiere salir a revertir”.

Finalmente, Aguirre aseguró que el equipo no está bien, los “resultados no mienten”, pero dejó claro que “nosotros al interno estamos tratando de sacar esto adelante porque no ha sido fácil”.

“A nivel interno estamos fuertes. Entonces sabemos que toca salir, luchar y entregar al 100%”, agregó el portero, quien también afirmó que ahora “hay que recomponer, pensar en Pereira y bueno lo importante es que estamos a dos días de poder sacar esto adelante”.