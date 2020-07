¡Johanis Menco ya se encuentra en su casa!

Después de duros momentos en la clínica, en la que duró internada más de 10 días, la santandereana Johanis Menco pudo por fin volver a su hogar para continuar con su recuperación, rodeada de sus seres queridos.

En medio de aplausos y mucho cariño, la deportista salió del centro médico donde cerca de 25 personas, entre amigos y familiares, le brindaron su cariño, solidaridad y apoyo, ante la situación que ha tenido que vivir la deportista, quien perdió su pierna izquierda en el accidente.

“No me esperaba este bonito gesto de mis compañeras y de las personas que me están apoyando”, aseguró Johanis, visiblemente emocionada, ante tanto cariño por parte de su familia y amigos, quienes no pararon de aplaudirla y de demostrarle que no está sola.

La noticia conmueve y alegra a toda vez que el estado de salud de la deportista estuvo complicado, necesitó respirador artificial y la amputación de su pierna izquierda. “Los médicos nos dicen que han hecho lo humanamente posible”, manifestó en su momento Janeth Hernández, suegra de Johanis.

Sin embargo, la fuerza y determinación de la santandereana junto con el trabajo del personal médico que la atendió lograron sobrellevar los momentos más terribles y este viernes la joven pudo ser trasladada a su casa.

“Quiero agradecer primeramente a Dios por ésta oportunidad de vida que me ha dado, sé que es un proceso difícil, pero estoy dispuesta a luchar, además porque estoy segura que Dios me dará la fuerza necesaria para salir adelante”, escribió Johanis en sus redes sociales.

El domingo 28 de junio, la deportista sufrió un fuerte accidente al chocarse con una puerta de vidrio, lo que le causó tres cortes en la arteria femoral de su pierna izquierda.

Lo que viene

Conseguir una prótesis para su pierna izquierda es el objetivo que tiene la campaña de donaciones que está en marcha a favor de Johanis.

Julieth Menco, hermana de la deportista, aseguró a esta redacción que el objetivo de esta recolección es brindar una ayuda para la recuperación de la futbolista.

Estas donaciones son “para la prótesis. Queremos que ella esté tranquila, que tenga ese apoyo y no tenga la necesidad”, afirmó.

Las personas que deseen donar lo pueden hacer a través de la cuenta de ahorros número 78075472462, de Bancolombia, a nombre de Johanis Menco Castillo.