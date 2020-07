Johanis, no estarás sola

La tierra de la cancha de fútbol del barrio La Victoria fue ‘testigo’ del nacimiento del sueño de Johanis Menco, quien llegó a pedir una oportunidad hasta este escenario de Bucaramanga, una mañana cualquiera en febrero de 2016.

Aquel día, Carlos Sequera Villamizar, entrenador de arqueros de las divisiones menores y del Real San Andrés (en aquella época Real Santander), vio la ilusión y el deseo de triunfar de Menco y se encargó de darle la oportunidad de demostrar su talento bajo el arco.

“Ella llegó como aficionada, cuando hicimos la convocatoria abierta para formar el equipo femenino. Me dijo que quería aprender a tapar, que le gustaba el arco, pero que nunca había tenido un entrenador de arqueros. Comenzó a trabajar conmigo en divisiones menores, a entrenar todos los días, a interesarse más por el arco y a aprender”, expresó Sequera, quien se sorprendió en su momento por el liderazgo, “la fuerza mental” y la inteligencia de Johanis.

“Eso fue lo que me impactó de ella, las ganas de aprender y de superarse cada día”, agregó el estratega.

Sequera estuvo con ella durante casi cuatro años, tiempo en el que la llevó a debutar en el profesionalismo, de la mano del técnico Omar Manrique, en un partido ante Envigado, en el que se dio cuenta de la clase de profesional y de ser humano que es Johanis.

Ella hoy se encuentra luchando por su vida, para salir adelante y volver a sonreír, tal y como la han conocido su familia y amigos.

Son una familia

Desde que llegó a Real, mientras estudiaba topografía en las Unidades Tecnológicas de Santander (UTS), Menco se convirtió en una persona indispensable para el equipo y se ganó el respeto y el cariño de sus compañeros y del cuerpo técnico, gracias a su trabajo y a su don de persona.

“Lo único que puedo decir de ella es que es uno de los mejores seres humanos que he conocido en mi vida, no solo en el fútbol. Una mujer ejemplar, estudiosa, dada a su familia, compañerista, que se da a querer por todos, trabajadora, de esas personas que no agachan la cabeza cuando tienen dificultades. Incluso, ahí en el equipo ella sabía que tenía algunas falencias y las trabajaba más fuerte. Si ella no tapaba en dos o tres partidos, seguía trabajando y esperaba la oportunidad. Una persona intachable, que uno a veces no entiende por qué pasan estas cosas”, afirmó Manrique, su técnico en Real San Andrés.

Pero no es el único que sabe y quiere a Johanis, pues sus compañeras, quienes han estado pendientes de su evolución, luego del accidente que sufrió el pasado domingo y que le hizo perder su pierna izquierda, han estado pendientes en todo momento.

Una de ellas es Adriana Ojeda, delantera santandereana, quien, a pesar de la distancia, ha movido cielo y tierra por demostrar su apoyo con la arquera, esa misma con la que entrenó durante tres años y con la que compartió goles y celebraciones.

“Hicimos una amistad, una unión que se hizo por las cosas que compartimos. Ella siempre ha sido una persona muy alegre, que le ha dado muchos consejos a las compañeras”, contó Ojeda.

Siempre da la mano

Marcela García Sánchez, exjugadora de Real San Andrés y una de las grandes amigas de Johanis, contó que Menco siempre ha soñado con ayudar a su mamá, Mabis Castillo, así como con vestir la camisa de la Selección Colombia.

“El mayor de los sueños de ella, en cuanto al fútbol, es representar a Colombia, y quería brindarle una buena vida a la mamá, que ella estuviera bien”, afirmó.

Estos y más sueños son los que quiere cumplir Johanis, una ‘guerrera’ que no se va a dar por vencida en la lucha por vivir y que, si Dios lo permite, espera volver a estar pronto con su familia y cerca de sus amigas, esas mismas que le dio su gran amor: el fútbol.